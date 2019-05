Cabaret Frappé : place à la découverte et aux nouvelles têtes

Pour cette édition 2019, les organisateurs du Cabaret Frappé voulaient que les diverses cultures du monde et les artistes des quatre coins de la planète soient représentés. Robin Direr, chargé de la programmation, explique, dans les colonnes du Dauphiné : "Nous voulions nous démarquer de ce qui se fait déjà à Grenoble. Ceux qui seront présents ne seront jamais venus ou alors il y a assez longtemps, sinon ça n’a vraiment pas d’intérêt. Nous souhaitions jouer avec les cultures. Dix groupes viendront donc de pays différents".





Les programmateurs ont donc fait appel à Aora Paradox, Melatonin, Cheercake, Bleu Tonnerre pour les groupes locaux. La féline Camélia Jordana, la légendaire Neneh Cherry et le trublion et ovni pop Voyou seront les têtes d’affiche du festival. À noter également la présence de Puts Marie, I Me Mine, Saro, le groupe palestinien 47Soul, la rappeuse et percussionniste kenyane Muthoni Drummer Queen ou encore de l’icône venue du Cap Vert, Mayra Andrade.