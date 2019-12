DVD, livres, musique : 10 cadeaux pop à mettre sous le sapin De "Handsmaid's Tale" à "Game of Thrones" en passant par Lomepal, il y en a pour tous les goûts. − Hulu ; HBO ; AFP

BON PLAN – Pour tous ceux qui n'ont pas encore fait leurs cadeaux de Noël, voici notre selection de DVD, de livres ou encore de CD à offrir.

Comme tous les ans à la même période, c'est la branle-bas de combat avant les fêtes. Vous ne savez absolument pas offrir à Noël et vous n'avez pas le temps (ou l'envie) de faire les magasins. Pas de souci, nous vous avons concocté une petite sélection de DVD, de livres et de CD qui feront plaisir à coup sûr. Et il y en a pour tous les goûts (et tous les budgets).

Pour les accros aux séries

L'intégrale de "Game of Thrones" A-t-on encore besoin de présenter "Game of Thrones" ? Pas vraiment. La seule chose qu'on peut dire c'est que, malgré un final en demi-teinte qui a déçu même les fans les plus fervents, la série de HBO reste une des meilleures de ces 10 dernières années (voire plus). La preuve avec le coffret intégral qui regroupe les 73 épisodes des 8 saisons du show avec, comme il se doit, une avalanche de bonus (scènes coupées, making off, documentaire…). A noter qu'il existe une version collector exclusive en bois composée de panneaux en bois illustrant chacun une saison… "Game of Thrones" l'intégrale des saisons 1 à 8, Edition Collector Blu-ray (Warner), 129,99 euros. Compter 299,99 euros pour le coffret exclusif.

Warner

Le coffret "Handsmaid's Tale" C'est une série essentielle. Alors que la défense des droit des femmes à disposer de leur corps est (malheureusement) encore un sujet d'actualité, "The Handsmaid's Tale" nous plonge dans une société futuriste absolument effrayante imaginée par Margaret Atwood. Alors que les Etats-Unis sont désormais régi par une dictature religieuse et que la fertilité s'est effondrée, les femmes encore capables de procréer sont réduites à l'état d'esclavage sexuel. Régulièrement violées par les hommes de la haute société, elles ne servent plus qu'à enfanter. June (excellent Elizabeth Moss), une Servante, décide de se rebeller. Coffret "The Handmaid's Tale" Saisons 1 à 3 (MGM), 39,99 euros.

MGM

L’intégrale ultime de "Twin Peaks" Voilà un petit bijou sur lequel devraient se ruer les fans de David Lynch. La série culte revient pour Noël dans un coffret regroupant les saisons 1 et 2 de la série originale ainsi que "Twin Peaks : The Return", la suite sortie il y a deux ans. Scènes inédites, entretiens avec Kyle MacLachlan et Sheryl Lee et autres bonus complètent le récit de cette enquête pas comme les autres dans la ville imaginaire de l’ouest des Etats-Unis. Les plus collectionneurs y trouveront aussi 25 cartes imprimées des moments cultes de la série et une figurine en acrylique de Laura Palmer embrassant l’agent Cooper. "Twin Peaks from Z to A" - 47 épisodes (Paramount), 99,99 euros, disponible à partir du 18 décembre.

DR

Pour les plus curieux

Les confessions sans filtre de Lily Allen L'interprète de "Smile" retrouve le sourire et prend la plume pour évoquer ses années de galère dans une autobiographie sincère. Lily Allen insiste : elle ne raconte pas la vérité mais sa vérité, et se livre sans fard sur sa vie pas toujours rose vécue à l'ombre des flashs des paparazzi. La chanteuse anglaise de 34 ans ne cache rien de ses addictions, de la perte de son fils George, du harcèlement et des abus sexuels dont elle a été victime mais le fait sans pathos. On ressort au final plus fort de cette lecture qui parlera aux fans de la jeune femme. Mais pas que. Une jolie leçon de courage qui donne envie d'envoyer balader les personnes toxiques de notre entourage. "Moi, exactement" de Lilly Allen. 320 pages, 19,95 euros (Hugo Doc)

Hugo Doc

L'encyclopédie des drags Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les drag queens grâce à "Drag, la folle histoire illustrée des vraies queens", un historique complet de cette contre-culture qui n'a jamais été aussi populaire. L'ouvrage est signé Simon Doonan, icône de la mode qui est aujourd'hui le directeur artistique du géant du luxe new yorkais Barney's. Il n'oublie pas les Frenchies de "La Cage aux Folles" et Michou, et consacre évidemment une large page aux reines ultra mainstream aperçues dans le concours déjanté de Netflix "RuPaul's Drag Race". "Drag, la folle histoire illustrée des vraies queens" de Simon Doonan. 240 pages, 26,95 euros (Cernunnos)

Simon Doonan

Un roman actuel et percutant Jean et Claire Farel sont ce qu'on appelle un "power couple". En apparence, tout leur sourit : lui est un célèbre journaliste télé admiré de tous, elle, une essayiste connue pour son engagement féministe. De quoi faire des envieux, même si la réalité est beaucoup moins lisse qu'elle n'y parait. Tout vacille lorsque que leur fils est accusé de viol. Récompensée par le Goncourt des lycéens et le prix Interallié, "Les Choses humaines" est un roman dans l'air du temps. Alors que l'affaire Weinstein et le mouvement #MeToo occupent l'espace médiatique, Karine Tuil propose un portrait acerbe de notre société contemporaine. "Les Choses humaines", de Karine Tuil, Editions Gallimard, 352 pages, 21 euros.

Gallimard

Pour les mélomanes

Lomepal – "Amina" Il y a peu, il admettait dans les colonnes du "Parisien" avoir fait appel à une psy pour ne pas devenir fou. Avec 600 000 albums au compteur et une tournée triomphale, Lomepal a déclaré qu'il voulait mettre sa carrière sur pause. Le temps de retrouver l'inspiration. Il faut dire qu'il a donné de sa personne dans avec son deuxième album baptisé "Jeannine" (en hommage à sa grand-mère), et sa réédition "Amina" (avec 11 nouveaux titres). Lomepal y évoque sans filtre ses angoisses existentielles. Absolument planant, cet opus qui mélange poésie et textes cinglants vous donnera envie de l'écouter en boucle. "Amina", disponible en CD, vinyl et digital.

DR

Coldplay - "Everyday life" Les Anglais sont de retour en cette fin d’année avec un 8e album studio au concept original. 53 minutes de pop divisée en deux parties : Sunrise et Sunset, le lever et le coucher du Soleil. L’occasion de découvrir "Arabesque", leur collaboration avec le désormais discret Stromae. Mais surtout de les écouter en boucle car la tournée n’est pas prévue pour tout de suite. Chris Martin et son groupe ont annoncé qu’ils ne se produiraient plus dans le monde tant qu’ils n’auraient pas trouvé les moyens de faire une tournée éco-responsable. "Everyday life", disponible en CD, vinyl et digital.

DR

Clara Luciani – "Sainte Victoire" Elle aura marqué l'année 2019. On a tous dansé sur "Grenade", vibré au son de "Nue" et eu la chair de poule en écoutant "Drôle d'époque". Sacrée révélation scène 2019 aux Victoires de la musique, Clara Luciani propose une réédition de son album "Sainte-Victoire" avec cinq nouvelles chansons en bonus. On pourra notamment découvrir "Cette chanson", qu'elle a interprétée sur scène, et la reprise de "La chanson de Delphine", tirée des "Demoiselles de Rochefort", en duo avec Vladimir Cauchemar. On est fan. "Sainte Victoire", disponible en CD, vinyl et digital.

DR

Pour ceux qui aiment chanter

Un ciné-karaoké, ça vous dit ?

Lancé il y a deux ans, ce concept importé du Royaume-Uni constitue un spectacle à part entière qui permet au public de (re)vivre pleinement les scènes musicales les plus cultes du 7e art au Grand Rex à Paris mais aussi à Lyon. Quelque 20.000 spectateurs se sont déjà laissés tenter par l'expérience "L'Ecran Pop", séance de cinéma d'un nouveau genre mêlant films cultes, animations et surtout chansons. Pourquoi pas vous ? Une carte cadeau valable un an vous ouvrira les portes d'une séance. Alors, vous êtes plutôt "Grease", "Les Demoiselles de Rochefort" ou "Dirty Dancing" ?

Delphine De Freitas et Rania Hoballah