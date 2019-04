Cannes 2019 : qui entourera le président du jury Alejandro Gonzales Iñarritu ?

C’est un jury très cinéphile, sinon pointu, qui accompagnera le Mexicain Alejandro Gonzales Iñarritu dans la quête de la Palme d’or du 72e Festival de Cannes. Aux côtés du réalisateur oscarisé de "Birdman" et "The Revenant", on retrouvera quatre hommes et quatre femmes, issus de sept nationalités différentes, dont deux Français, le réalisateur de "120 Battements par minute" Robin Campillo, qui avait décroché le Grand prix en 2017, avant de rafler une moisson de César, et l’auteur de bande-dessinée et réalisateur Enki Bilal.





Sur les marches, plusieurs cinéastes récompensés sur la Croisette : le Grec Yorgos Lanthimos, prix de la mise en scène en 2017 pour "Mise à mort du cerf sacré", récemment nommé aux Oscars pour "La Favorite" ; le Polonais Pawel Pawlikowski, prix de la mise en scène 2018 pour "Cold War", un film nommé depuis à l’Oscar du meilleur film étranger et du meilleur réalisateur ; mais aussi l’Italienne Alice Rohrwacher, Grand Prix en 2014 pour "Les Merveilles" et prix du scénario l’an dernier pour "Heureux comme Lazzaro".