Cannes : un conte de fées sur tapis rouge

Le 72ème Festival International du Film se déroule en ce moment à Cannes. Piti Puia, 12 ans, a monté les marches aux côtés de Guillaume De Tonquédec et Richard Bohringer. Il sera découvert le 6 novembre 2019 dans le film "Place des victoires". L'histoire du petit garçon est un vrai conte de fées, car il s'agit d'un jeune Roumain, issu des bidonvilles de Montreuil. Pendant quatre ans, il a reçu l'aide de structures associatives et des membres de la production, pour apprendre le français, se préparer pour son rôle, puis sortir sa famille de la rue. Le jeune homme avait pris l'avion et rencontré la mer pour la première fois.