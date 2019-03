"Captain Marvel", la critique : génial coup marketing ou vraie révolution féministe ?

Malin, ce blockbuster de bonne facture, rythmé par une savoureuse collection de tubes des nineties (Nirvana, Garbage, No Doubt) raconte le destin d’une héroïne qui assume sa différence. Qui n’a jamais peur de prendre les commandes, au sens propre comme au sens figuré. Et qui ne manque pas d'humour, même lorsque le sort de l'humanité est entre ses mains. S’il y a d'ailleurs plein de situations comiques tout au long de l'intrigue, on notera qu’aucune vanne n’est faite aux dépens du sexe opposé. Encore moins d’une communauté et/ou d’une minorité.





Un an après "Black Panther", qui marquait une date dans la représentation de la communauté afro-américaine dans le cinéma grand public, "Captain Marvel" aura-t-il le même impact sur le public féminin ? L’idée la plus gonflée (opportuniste ?) au fond, est de faire de cette nouvelle venue le personnage le plus puissant de l’Univers Cinématographique Marvel. Le seul capable de mater le super-vilain Thanos dans le prochain "Avengers : Endgame", en salles le 24 avril prochain, déjà. Le destin de l'humanité n'attend pas. Le box-office non plus !