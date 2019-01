CARTE BLANCHE - François Civil et Joséphine Japy irrésistibles dans "Mon Inconnue", une comédie romantique avec "un petit twist surnaturel"

"C'est aussi une comédoe romantique et un buddy movie", souligne François Civil. Un film sur les rapports humains au fond, "sur comment on grandit, comment on change... Ça nous dit un peu à tous qu'il faut faire attention et qu'il faut entretenir ces relations-là". Le film, qui a touché les festivaliers en plein coeur, sera-t-il récompensé par le jury ce samedi 19 janvier lors de la cérémonie de clôture. Quant au public, il devra attendre le 3 avril pour mettre un visage sur "Mon Inconnue".