VIDÉO - CARTE BLANCHE : Sandrine Kiberlain, maman déboussolée dans "Mon Bébé", le nouveau film de Lisa Azuelos

"Nos mamans nous ont donné tellement tout au long de notre vie qu’on a forcément envie de leur rendre. Or quand on part, on a toujours la culpabilité d’être celui qui abandonne l’autre", observe pour sa part Thaïs Alessandrin, l’interprète de Jade, qui se trouve être la propre fille de la cinéaste qui l’avait déjà dirigée enfant il y a dix ans dans "LOL", sa comédie à succès avec Sophie Marceau.





Maman de Suzanne, qui aurait 19 ans cette année, Sandrine Kiberlain s’est-elle reconnue dans son personnage à l’écran ? "Je ne suis pas très loin de la mère qu’on a imaginée dans le film", avoue-t-elle. "Je suis peut-être plus raisonnable, un peu moins copine. Je suis très proche de ma fille, on est très copines comme Lisa et Thaïs. Ma fille ne dort pas avec moi comme dans le film. Mais on se retrouve dans la priorité que représentent nos enfants."





>> "Mon bébé, de Lisa Azuelos. Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Kyan Khojandi. En salles le 13 mars 2019