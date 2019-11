"Ce film, c'est un cauchemar de parents " : quand "Chanson douce" vient hanter le grand écran

C'était un défi de porter ce roman sur grand écran. Mercredi 27 novembre, "Chanson douce" sort au cinéma. Adaptation du roman de Leïla Slimani, choc littéraire de 2016 qui a raflé le Prix Goncourt, le film peut effrayer au premier abord. Et à juste titre puisqu'il s’attaque à un sujet tabou : l’infanticide. Inspiré d'un fait divers réel survenu à New York en octobre 2012, "Chanson douce", raconte l'histoire de Paul (Antoine Reinartz) et Myriam (Leïla Bekhti), un couple de Parisiens à la recherche d'une nounou pour garder Adam, leur bébé, et sa grande sœur Mila, âgée de 5 ans. Alors qu'ils pensent avoir trouvé la perle rare, Louise (Karin Viard, excellente) va peu à peu avoir des comportements étranges. Complètement dévouée à son rôle, elle prend de plus en plus de place au sein du foyer, suscitant l'inquiétude de Paul et de Myriam. Jusqu’au jour où elle sombre dans la folie.

"Ce film, c'est un cauchemar de parents ", explique la réalisatrice Lucie Borteleau, qui a choisi de s'attaquer à une histoire aussi glaçante que fascinante. "Avec 'Chanson douce', on touche véritablement à la peur primale. Et aller voir ce film, c'est une façon d'exorciser cette peur ultime", analyse Karin Viard. "On se dit : 'Si j'arrive à regarder ma peur en face, ça ne m'arrivera pas", renchérit Lucie Borleteau. "C'est complètement irrationnel mais je pense que c'est ça qui contribue à construire ce phénomène d'attraction-répulsion qui était déjà présent dans le livre".