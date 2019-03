VIDÉO - Ce qu’il faut retenir de la bande-annonce de "Once Upon a Time in Hollywood", le nouveau Tarantino

C’est l’un des films les plus excitants de l’année. À cause de son réalisateur, le toujours rock n’roll Quentin Tarantino. De son casting affolant qui réunit, entre autres, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino ou encore Margot Robbie. Et de son intrigue puisque "Once Upon a Time in Hollywood" se déroule à l’été 1969, en amont du meurtre cauchemardesque de la comédienne Sharon Tate.





Après deux posters alléchants, Sony Pictures vient de dévoiler une première bande-annonce qui laisse planer pas mal de mystère sur les intentions de l’auteur de "Reservoir Dogs". Dans les premières secondes, on assiste à une interview de Rick Dalton, la vedette du feuilleton télé "Chasseur de Primes", et de Cliff Booth, son cascadeur attitré. Deux personnages incarnés par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, réunis pour la première fois de leur carrière dans un même film.