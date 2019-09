Cédric Klapisch de retour avec "Deux moi"

JT 13H - Encore une fois, Cédric Klapisch prône la thématique de la jeunesse française avec son nouveau film "Deux moi". Le long-métrage sortira dans les salles obscures le 11 septembre 2019.

L'histoire de "Deux moi" est en elle-même un paradoxe. Dans ce film réalisé par Cédric Klapisch, François Civil et Ana Girardot incarnent Rémy et Mélanie, deux jeunes hyperconnectés qui ne savent plus se communiquer réellement. En dehors de cet aspect négatif de la connectivité, le réalisateur renoue avec deux thèmes qu'il affectionne particulièrement : les jeunes et Paris.



