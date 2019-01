Céline Dion donnera un concert unique en Europe cet été (mais ce ne sera pas en France)

Autre hic ? Les tarifs, qui pourraient en décourager plus d'un. Comptez 90£ (environ 103€) pour une place debout au milieu de la foule, composée de 65.000 personnes au maximum de sa capacité. Pour être au plus proche de la chanteuse, il faudra s'aventurer dans le cercle d'or (175£, 200€), le cercle de diamant ou la terrasse qui offrira un peu de hauteur (325£, 371€). Quand on aime, on ne compte pas. Certes. Mais on y réfléchira peut-être à deux fois ce coup-là avant de valider notre panier.