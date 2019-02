César 2019 : qui sont les lauréats ?

La soirée a été chargée en émotions pour le monde du cinéma le 22 février 2019. Durant la cérémonie des César, "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand a triomphé avec quatre trophées dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice. "Les chatouilles" d'Eric Métayer et d'Andréa Bescond a également eu sa place dans le palmarès pour la catégorie de la meilleure adaptation. Kenza Fortas et Dylan Rober, dans le film "Shéhérazade", quant à eux, se sont démarqués du lot en remportant respectivement le César du meilleur espoir féminin et masculin.



