César 2020 : "J'accuse" de Roman Polanski en grand favori malgré la polémique, talonné par "Les Misérables" et "La Belle époque"

Le cinéma français prépare sa grand-messe annuelle. À un mois de la cérémonie qui sera présidé par Sandrine Kiberlain, l'Académie des César a annoncé le nom de l'ensemble de ses nommés mercredi 29 janvier. Une sélection qui est "la vitrine absolue de l'excellence du cinéma français", a rappelé Alain Terzian avant d'accueillir Florence Foresti, qui animera la soirée cette année.

"Je suis ravie de revenir, on bosse beaucoup et j'espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes", a déclaré l'humoriste. "On s'y croirait déjà", s'est-elle amusée en décachetant l'enveloppe contenant la fameuse liste. "J'accuse" de Roman Polanski est en tête avec 12 nominations dont meilleur film, suivi par "Les Misérables" et "La Belle époque" qui en ont chacun 11. Découvrez les nommés dans les principales catégories. Pour l'intégralité des nominations, c'est par ici.