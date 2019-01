César : une soirée avec les Révélations

Lundi soir, au Petit Palais à Paris, s'est tenue la soirée annuelle des Révélations du cinéma français. On y découvre les acteurs pré-nommés pour les César du meilleur espoir masculin et féminin. Ces derniers sont généralement entourés de leur parrain ou marraine, une star du cinéma français. Ils sont 34 en lice et ne seront plus que dix en course d'ici quelques jours pour obtenir les deux trophées. Parmi les Révélations il y a Lily-Rose Depp, Amir El Kacem, Ahmed Sylla et Karim Leklou. Découvrez un extrait de leurs prestations en images.



