VIDÉO - "Et demain" : 350 personnalités du spectacle, du sport et des médias chantent pour les soignants

Monica Bellucci, Sophie Marceau, Guillaume Canet, Omar Sy, Amel Bent, Jenifer, Kendji Girac, Jean-Jacques Goldman, Nabilla ou encore Zinedine Zidane et Didier Deschamps... Ils et elles sont tous et toutes là. De la musique, du cinéma, de la littérature, du sport ou encore des médias, ces 350 personnalités donnent de la voix pour une chanson intitulée "Et demain". Un titre collégial et inédit dont les fonds récoltés bénéficieront à celles et ceux "qui œuvrent chaque minute et sans relâche pour nous permettre d'espérer un autre... demain".

Cette initiative est lancée par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France qui a mis en place une campagne d'appel aux dons pour venir en aide au personnel soignant durant l'épidémie de Covid-19. Pour savoir comment donner, cliquez ici.