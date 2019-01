Chantal Ladesou : son nouveau one woman show

Dans "On the road again", son nouveau one woman show, Chantal Ladesou touche toutes les générations. Avec sa voix rauque et son naturel, l'humoriste se livre sur ses nouvelles aventures en tant que femme, mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage. "On the Road Again" se jouera pour une semaine à partir du 12 janvier au Casino de Paris.



