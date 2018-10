Charles Aznavour, une main tendue aux artistes

En 2004, Amel Bent a permis à toute une génération de redécouvrir Charles Aznavour grâce à son passage dans "Nouvelle Star" avec le titre "La bohème". Plus tard, son idole lui a écrit la chanson "Je reste seule", figurant sur son deuxième album. Suite à l'annonce de la disparition de "l'artiste de sa vie", la chanteuse lui a rendu hommage dans une vidéo poignante. En outre, le défunt artiste avait également repris ses plus beaux titres en duo avec des stars de la nouvelle génération sur les plateaux télé. Plus étonnant encore, il s'était mis au rap, ou plus précisément au slam. Un magnifique duo qui figure sur l'album de Kery James, avec le titre "A l'ombre du show business". Charles Aznavour s'était plongé dans la création jusqu'au bout.



