Charles Dumont fête ses 90 ans

Avec plus de 60 ans de carrière, Charles Dumont chante toujours. Ce 26 mars 2019, le chanteur souffle ses 90 bougies. À cette occasion, Charles Dumont a voulu se rapprocher de son public. Près de 400 personnes venues des quatre coins du pays se sont déplacées dans le Lot pour assister à son concert.



