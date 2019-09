Charleville-Mézières, un immense théâtre de marionnettes à ciel ouvert

JT 13H - Le Festival des marionnettes a lieu tous les deux ans à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Place à la 20ème édition cette année 2019.

La 20ème édition du Festival des marionnettes s'est ouverte le 20 septembre 2019. Durant dix jours, Charleville-Mézières se présentera comme un immense théâtre de marionnettes à ciel ouvert. A chaque coin de rue et sur les différentes places du village, des personnages aux multiples visages s'animent entre les mains habiles d'artistes venus du monde entier. Sur la terrasse des cafés, les marionnettes s'invitent même au plus près du public.



