Charlize Theron dans une comédie romantique

La sublime Charlize Theron et l'acteur Seth Rogen sont à l'affiche de la comédie romantique "Séduis-moi si tu peux". Dans le synopsis, Fred, un journaliste au chômage, tombe sur son ancienne baby-sitter, en lice pour devenir la prochaine présidente des Etats-Unis. Deux personnalités qui s'opposent mais qui s'attirent malgré tout. Le film, qui sort en salles ce mercredi, dénonce le sexisme, le chantage et la pression lors des campagnes présidentielles. Néanmoins, il est empreint de fraîcheur et promet d'être agréable pour les férus de comédie et d'amour à l'eau de rose.



Ce mercredi 15 mai 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", parle de la sortie du film "Séduis-moi si tu peux". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 15/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.