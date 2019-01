"Cheval Passion", ces hommes et ces femmes qui murmurent aux oreilles des chevaux

Le salon "Cheval Passion" a ouvert ses portes le 16 janvier 2019 à Avignon. On y trouve beaucoup d'innovation, mais surtout un spectacle équestre qui transporte le public dans un autre monde. Les spectateurs sont séduits par cette complicité entre les hommes et l'animal.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.