Christophe Maé dévoile "La vie d'artiste"

L'INSTANT CULTURE - Après trois ans de "break", Christophe Maé revient avec un cinquième album : "La vie d'artiste". Ce dernier rencontre déjà un succès fou.

Depuis douze ans, Christophe Maé nous berce avec ses chansons. Et après trois ans d'absence, il revient avec un nouvel album de douze titres intitulé "La vie d'artiste". Très réussi, cet opus fait résonner des balades intimistes et humanistes, mais surtout, il y dévoile les revers de la médaille de la vie d'artiste. À 44 ans, il partage également une partie de sa vie. Mais le petit bonus de cet album est sans équivoque les deux titres consacrés à sa famille, dont l'un est interprété en partie par ses deux fils. Notons que l'artiste partira en tournée et passera à l'AccorHotels Arena le 4 décembre 2020.



