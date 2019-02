3 bonnes raisons de se passionner pour le thriller français "Exfiltrés"

Qui a dit que le cinéma français avait peur de se frotter à la question du terrorisme et de la radicalisation ? Trois ans après "Le Ciel Attendra", dans lequel Marie-Castille Mention-Schaar dressait le portrait troublant d'une jeune candidate au djihad, c'est au tour du réalisateur Emmanuel Hamon de se pencher sur ce sujet toujours brûlant d'actualité.





Après avoir signé de nombreux documentaires, cet ancien assistant de Patrice Chéreau et de Philippe Lioret passe à la fiction avec "Exfiltrés", en salles le 6 mars prochain. Un thriller à la fois politique et intimiste, inspiré de faits réels, tourné entre la France et la Jordanie. Et le résultat vaut le détour à plus d’un titre…