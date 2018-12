3 bonnes raisons de se préparer à "Bienvenue à Marwen", de Robert Zemeckis

De la trilogie "Retour vers le futur" à "Forrest Gump" en passant par "Qui veut la peau de Roger Rabbit ?", Robert Zemeckis a signé quelques-uns des blockbusters les plus populaires de la fin du XXe siècle. Son truc ? Trouver le point d’équilibre parfait entre une grande et belle histoire humaine et des effets spéciaux toujours plus novateurs. Après avoir été l’un des premiers à expérimenter la technique de la motion capture de façon spectaculaire avec "Le Pôle Express" et "La légende de Beowulf", il l’utilise cette fois de manière plus intimiste pour donner vie aux poupées de Mark Hogancamp.