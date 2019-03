"Aïlo : une odyssée en Laponie" : un bijou de poésie qui "raconte la vraie vie des rennes du Père Noël"

"Mon métier c'est d'émerveiller", assure celui qui sera tout de même fier s'il réussit à "installer une petite graine" dans la tête des plus jeunes en les invitant à la réflexion sur le monde. Pour leur parler, il a confié la narration de son récit à une voix qu'ils connaissent bien, celle du chanteur Aldebert. "Je trouvais vraiment une résonance avec ce que j'ai l'habitude de faire. On parle de la famille, de l'apprentissage de la vie. Il y a des parents et des enfants dans cette histoire", acquiesce la star des cours de récré qui prévient. "On n'infantilise pas. On ne s'adresse pas à une tranche d'âge", assure-t-il. La formule a séduit petits et grands en Finlande où "Aïlo : une odyssée en Laponie" a occupé la tête du box-office pendant plusieurs semaines et est désormais le deuxième plus gros succès français dans le pays après "Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain". Charge à l'Hexagone d'offrir le même succès à ce petit bijou de poésie qui sort cette semaine.