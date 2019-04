Alexandra Lamy et José Garcia "Chamboultout" à l'écran

Le nouveau film d'Eric Lavaine intitulé "Chamboultout" sort dans les salles ce mercredi. Il s'agit d'une comédie familiale inspirée d'une histoire vraie. Le réalisateur a réuni à l'écran les acteurs principaux Alexandra Lamy et José Garcia. Le pitch : Béatrice sort un livre inspiré de son histoire : à savoir comment l'accident de scooter de son mari Frédéric a "chamboulé" leur vie. Ce dernier y a en effet perdu la vue, et a vu ses capacités cognitives réduites depuis. Au quotidien, Béatrice gère tout, aidé de ses amis. Mais la sortie de son livre ne se déroule pas exactement comme elle l'aurait imaginé... Car même si elle a changé le nom de ses amis dans son ouvrage, ces derniers s'y reconnaissent, et n'apprécient que très moyennement les portraits qu'elle dépeint d'eux.





Eric Lavaine est un habitué des comédies : on lui doit notamment "L'embarras du choix" et "Retour chez ma mère" (déjà avec Alexandra Lamy), "Barbecue" ou encore "Bienvenue à bord". Mais avec cette nouvelle comédie, qui a comme toile de fond Biarritz, le réalisateur aborde sans tabou et sous l'aspect comique un sujet plus grave : le handicap, et plus largement le rôle des "aidants". Un scénario inspiré par le livre de Barbara Halary-Lafond, intitulé "La course de la Mouette", aux éditions La Martinière.