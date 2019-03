Après "Get Out", Jordan Peele casse encore les codes de l'épouvante avec l'épatant "Us"

ON ADORE - Icône de la diversité à Hollywood depuis le succès de "Get Out", le réalisateur afro-américain Jordan Peele déjoue habilement les attentes avec "Us", en salles ce mercredi. Un film d’épouvante qui revisite la figure du double, chère au cinéma fantastique. Et qui offre à la comédienne Lupita Nyong’o l’occasion d’une performance qui fera date.