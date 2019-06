Pourquoi vous ne verrez pas Jason Statham dans les prochains "Fast and Furious"

"Je pense qu'on a eu une grosse part du gâteau de l'univers 'Fast and Furious' pour l'instant", ajoute-t-il. Puis il se montre cash et lâche qu'au final, il n'est pas responsable de son sort à Hollywood. "On ne dit pas 'Ecoute, tu ferais mieux de me mettre dans ce film'. Nous sommes à la merci d'un coup de téléphone. Ils veulent faire un film sur Hobbs et Shaw ? Ils décrochent le téléphone et nous disent qu'ils veulent faire un film. On ne soumet pas les idées. Ce sont ceux qui tiennent les bourses, les studios qui le font. Donc ils décident qui va où la plupart du temps", nous déclare-t-il le sourire aux lèvres.