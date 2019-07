Nouvelle version du "Roi Lion" : un bijou visuel qui joue avec nos souvenirs

Dommage, car l'ensemble du casting voix est excellent. On aimerait saluer le génie de celui ou celle qui a confié au Britannique John Oliver, présentateur du talk-show "Last Week Tonight", le rôle de Zazu, et à Seth Rogen et Billy Eichner, ceux de Pumbaa et Timon. Ne cherchez pas : les vraies stars du film, ce sont eux. Le déluré binôme est hilarant et insuffle une dose d'humour bienvenue dans ce "Roi Lion" plus sombre que son prédécesseur. Le défi a été lancé aux humoristes Jamel Debbouze et Alban Ivanov en VF. Il conviendra sans doute aux plus jeunes d'attendre un peu avant de découvrir ce film qui nous a laissés rêveurs. Et surtout envahis d'une nostalgie heureuse qu'on aimerait conserver tout l'été.