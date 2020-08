"Mulan" : Christina Aguilera retrouve "Reflection", la chanson qui a lancé sa carrière

Entre Disney et Christina Aguilera, c'est une histoire qui dure. Repérée à l'âge de 12 ans dans l'émission Mickey Mouse Club aux côtés de Britney Spears, Justin Timberlake et Ryan Gosling, la chanteuse américaine revient à ses premières amours avec une nouvelle version du morceau qui a tout changé pour elle. Sa voix se fait plus puissante sur Reflection (2020), une chanson réenregistrée pour l'adaptation live de Mulan et dévoilée ce vendredi 28 août.

L'année suivante, sa popularité explose avec la sortie du morceau Genie in a bottle. Suivront huit albums, vendus à plus de 75 millions d'exemplaires, et 5 Grammy Awards. "20 ans plus tard, pouvoir célébrer l’anniversaire de mon premier album et le retour de Mulan en même temps, c’est une incroyable expérience qui était faite pour arriver. Maintenant, je partage ça avec mes enfants en tant que femme adulte", confiait-elle encore au printemps, heureuse que "le message du film soit si fort et fidèle à sa propre musique, à savoir prendre la parole, défier le destin et montrer le guerrier qui sommeille en soi". Christina Aguilera a également enregistré une chanson inédite pour ce nouveau Mulan. Elle dit de Loyal Brave True qu'elle "représente l'équilibre fin entre la vulnérabilité et la force".