"S.O.S. Fantômes : L'Héritage" : la bande-annonce enfin dévoilée

Placée sous le signe de la nostalgie et de la transmission, cette première bande-annonce a de faux airs de "Stranger Things". Et pour cause, aux côtés de Carrie Coon ("The Leftovers") qui joue le rôle de la mère, on retrouve Finn Wolfhard, alias Mike de "Stranger Things". Ce dernier chassera à nouveau les monstres avec sa sœur interprétée par Mckenna Grace ("The Haunting of Hill House", "Captain Marvel"). Et même si on ne les voit pas dans cette bande-annonce, on retrouvera également

des comédien du casting d’origine : Bill Muray, Ernie Hudson ou encore Sigourney Weaver. Sortie dans les salles françaises le 19 août 2020.