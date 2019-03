"Il y a une dimension enfantine entre nous" : Depardieu et Clavier s'en donnent à cœur joie dans "Convoi exceptionnel"

"Convoi exceptionnel" met en scène deux poids lourds du cinéma français : Christian Clavier et Gérard Depardieu. "On a un peu grossi, c’est vrai", s’amuse d'emblée Christian Clavier, nouveau venu dans l’univers du réalisateur Bertrand Blier. "Le temps nous amène à une certaine densité", rigole quant à lui Gérard Depardieu, qui lui est un habitué du réalisateur, avec qui il a démarré dans "Les Valseuses".





Et du bon temps, les deux acteurs en ont passé sur le tournage de ce film, "Convoi exceptionnel", qui sort ce mercredi, où les fous rires étaient de rigueur. Il faut dire qu'on ne compte plus le nombre de collaborations entre les deux acteurs, et le respect mutuel qui en découle. "J’ai une grande admiration pour Christian. Il a une énergie, une générosité, il est très courageux", nous explique Gérard Depardieu. "Il y a une dimension enfantine entre nous, c’est le plaisir du jeu", renchérit Christian Clavier. "Notre regard va souvent dans la même direction", précise Gérard Depardieu, qui compare leur alchimie à celle qu’avaient Jean Poiret et Michel Serrault.