"J’accuse" de Roman Polanski réalise un très bon démarrage malgré la polémique

"J’accuse", l'oeuvre cinématographique qui retrace l'affaire Dreyfus, a atteint la troisième place des meilleurs démarrages de l’année pour un film français. Et ce, 24 heures après sa sortie mouvementée sous fond de nouvelles accusations de viol contre son réalisateur Roman Polanski.

Malgré l'appel au boycott lancé par des associations féministes voire des personnalités du monde du cinéma et de la politique, la dernière réalisation du cinéaste franco-polonais a accompli un exploit pour sa première journée d'exploitation en termes de ventes : plus de 13.000 spectateurs en France et 3 110 pour la capitale, selon nos confrères du Figaro.