John David Washington : "Tenet est une nouvelle frontière de narration, ça n’a jamais été fait auparavant"

Le cinéaste britannique lui a confié sans hésiter les clés de Tenet, son prochain mystère en forme de palindrome qui veut bousculer les codes du film d'espionnage. "Sa lecture du script a été immédiate, précise et en adéquation avec ma propre interprétation, à savoir qu'il nous fallait une vision nouvelle de l'espion – il est solitaire et il sillonne la planète pour tenter d'empêcher une catastrophe de se produire, susceptible de détruire toute vie autour de lui. Je crois qu'il a perçu cette dimension d'emblée", affirme-t-il à propos de l'acteur de 36 ans.

John David Washington : Vous avez visé juste ! (Il rit). C’est exactement ce que je ressens, je vous le jure. C’est l’attitude et le mantra à adopter dès que vous vous lancez dans un de ses films pour la première fois. Après plusieurs visionnages, vous pouvez commencer à creuser davantage dans la logique et entrer dans les débats si vous le voulez. Mais c’est exactement juste !

Christopher Nolan adore manipuler le temps dans les histoires qu’il raconte. Mais comment a-t-il réussi à inverser le temps sur le plateau ? Comment tourne-t-on un film à l’envers ? On image que cela nécessite pas mal de chorégraphies…

Sans trop en révéler, je vais vous dire oui (il sourit). L’entraînement a été intense. On a commencé deux mois avant le début du tournage à apprendre le langage de l’inversion. A la fois le langage du corps et la manière dont on est censé parler dans ce monde inversé. Ça a été un vrai challenge (il rit). On se trouvait à une nouvelle frontière de narration, ça n’a jamais été fait auparavant. C’était super et si amusant à explorer.

Christopher Nolan repousse les limites de bien des manières, en particulier dans Tenet. Comment a-t-il repoussé les vôtres ? Sa façon de réaliser a-t-elle changé quelque chose à votre jeu d'acteur ?

Ça a changé mon point de vue sur la réalisation en général. Enfin... Je ne dirais pas "changé" mais plutôt "éclairé". C’est une injection d’espoir et de joie de voir que quelqu’un qui a tant accompli comme lui aime toujours ce qu’il fait. Chaque jour, il semblait vraiment heureux. C’était encourageant pour moi. Parce que des fois, on peut s’apitoyer sur nous-mêmes, se dire que c’est éreintant et que les journées sont longues. Mais je n’ai jamais ressenti ça sur le tournage de Tenet, parce que Christopher Nolan n’avait pas l’air de se sentir comme ça. C’est comme s’il avait pu continuer encore et encore. J’ai adoré ça et je vais m’en servir désormais.