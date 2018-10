La vie de Redoine Faïd va être portée à l’écran par le réalisateur de "Taken"

Deadline précise que le scénario de ce biopic sera inspiré d’une enquête publiée dans l’édition américaine de "Vanity Fair". Intitulée "How Hollywood inspired France’s Most Daring Prison Escape" (Comment Hollywood a inspiré l’évasion de prison la plus audacieuse de France – ndlr), elle raconte l’influence des films américains sur la vie du braqueur.





On y apprenait notamment que Redoine Faïd était fasciné par "Heat", le film de braquage de Michael Mann avec Robert De Niro et Al Pacino. Et qu’il était allé la rencontre du cinéaste lors d’une avant-première de "Public Enemies" à la Cinémathèque, en 2009.