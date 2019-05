Cinéma : "Les crevettes pailletées" s'attaquent aux clichés

"Les crevettes pailletées", un premier film sans tête d'affiche et pourtant, 3 000 personnes se sont déplacées pour l'avant-première. Un ancien champion de natation homophobe est condamné à entraîner une équipe de water-polo gay. Le réalisateur a voulu faire d'une histoire personnelle un film pour combler un vide cinématographique. Ici, il est question d'amitié, de liberté et d'humour. Le film a d'ailleurs reçu cet hiver le prix du jury à l'Alpes d'Huez.



