"A Star Is Born" : pourquoi le premier film de Bradley Cooper avec Lady Gaga est un petit miracle

ON ADORE – En salles en France ce mercredi, "A Star Is Born" est le troisième remake d'un classique hollywoodien de 1937. Son atout majeur : l’alchimie troublante entre ses deux vedettes, l’acteur-réalisateur Bradley Cooper et la chanteuse Lady Gaga. Et pourtant ces deux-là ont mis du temps avant de se trouver…