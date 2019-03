"Mon bébé" de Lisa Azuelos : Sandrine Kiberlain touchante en maman poule confrontée au départ de sa fille

Pour ce rôle, Sandrine Kiberlain a "beaucoup improvisé, elle s’est complètement lâchée", nous confie Lisa Azuelos. Un engagement qui paye, puisqu'elle a reçu le trophée de la meilleure actrice au festival de l’Alpes D’Huez. "Ma fille a 18 ans, elle a l’âge de l’héroïne du film", nous explique l’actrice, qui elle aussi a vécu le départ de la maison de sa fille Suzanne, qu'elle a eu avec Vincent Lindon. "Ce film parle à toutes les mamans, et à tous les parents d’ailleurs : on est avec eux [les enfants, ndlr], on les aime, on a envie qu’ils s’envolent, on les élève pour ça, mais le jour où ça arrive… C’est vraiment une étape, c’est comme un demi-deuil, ça clôt quelque chose et ça ouvre autre chose".