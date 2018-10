"Nos batailles" : Romain Duris incarne avec brio un père de famille qui se retrouve à gérer seul ses deux enfants

De Guillaume Senez, "Nos batailles" raconte l'histoire d'Olivier, un père de famille et un chef d'équipe qui se démène dans son travail pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain, sa femme le laisse avec leurs deux enfants. Il doit donc concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre. Romain Duris et Laetitia Dosch, les acteurs principaux du film, sont venus sur notre plateau pour en parler.