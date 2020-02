"En avant" : la prochaine pépite des studios Pixar nous a émus aux larmes

Déterminés, les deux adolescents nous entraînent dans le sillon de leur van à travers les rues de cette banlieue peuplées de trolls, de centaures policiers, de cyclopes et de fées bikeuses. Leurs aventures s'enchaînent à un rythme effréné, nous faisant passer d'une sombre station-service en bord d'autoroute à un paysage montagneux vert et lumineux digne des plus belles séquences du "Seigneur des anneaux". Les scènes invoquant la magie sont, elles, sublimes. Une fois entré dans cet univers plein de fantaisie et visuellement audacieux crée par le réalisateur de "Monstres Academy", difficile de s'en détacher. Surtout quand le récit vient mettre au jour des thématiques aussi universelles que la fraternité et la gestion du deuil.

À mesure que leur voyage progresse, Ian et Barley se redécouvrent. Pour le meilleur et pour le pire. Le benjamin est aussi timide que l'aîné est fantasque et le choix des voix françaises pour leur donner vie n'aurait pas pu être plus adéquat. Thomas Solivérès ("Edmond") et Pio Marmaï ("En liberté!") incarnent à merveille ces deux héros pas franchement sûrs d'eux qui vont se révéler de redoutables mages dans un final à couper le souffle. Littéralement. L'émotion atteint son paroxysme dans un moment suspendu où chacun ne pourra que penser aux proches qu'il a lui-même perdus. Et c'est ce qui fait toute la tendresse d'"En avant". Le film d'animation à la capacité de parler à tous. "Tu devrais penser un peu moins au passé et un peu plus à ton avenir", ne cesse de répéter à Barley sa mère Laurel. Mais comment bâtir le futur sans regarder en arrière ? Alors on pleure forcément, on rit également devant les péripéties de ce binôme terriblement attachant. Une très jolie surprise qu'on ne saurait que vous conseiller de découvrir en famille.