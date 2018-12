On a parlé Hollywood, licorne et James Bond avec Yann Demange, le Français qui dirige Matthew McConaughey dans "Undercover"

Ce n'est qu'un an plus tard, à la lecture d'un nouveau scénario, que le lien s'est fait. "Je comprenais vraiment ce gamin en tant qu'outsider qui essaie de trouver son identité et sa place dans le monde", détaille-il. Outsider, le mot reviendra à trois reprises lors de notre entretien. Yann Demange assure avoir toujours été en marge. Il l'a même écrit dans un recueil d'essai à paraître en février, The Good Immigrant USA. Une participation dont il est "très fier". "Mon nom entier est Yann Mounir Demange. D'ailleurs, on va commencer à m'appeler comme ça maintenant", nous annonce-t-il. Né à Paris d'une mère française et d'un père algérien, il a grandi à Londres et a uniquement fréquenté des écoles anglaises. Là où est né son amour du thé, sans aucun doute. Son frère aîné est originaire de Martinique, le cadet d'Argentine et un troisième d'Algérie. "Je n’ai jamais vraiment su d’où je venais", glisse-t-il en anglais. Il repasse parfois à la langue de Molière mais confesse être "un peu timide en français".