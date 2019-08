"Once Upon a Time... in Hollywood", la critique : pourquoi on adore le nouveau Tarantino

L’excitation cannoise autour de l’avant-première mondiale de "Once Upon a Time... in Hollywood", en mai dernier au Festival de Cannes, témoigne, à elle seule, de la place à part qu’occupe Quentin Tarantino dans le cœur de nombreux cinéphiles. L’attente était-elle justifiée ? Après 2 heures et 39 minutes de projection, impossible de digérer d’une traite cette fresque à la fois caustique, lumineuse et remplie de nostalgie pour une époque du Septième art qui a façonné l’auteur culte de "Pulp Fiction".





Le film débute en février 1969. On découvre Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), acteur de séries télé spécialisé dans les rôles de méchants, et Cliff Booth (Brad Pitt), sa doublure cascades, chauffeur occasionnel et seul ami véritable. Le premier angoisse à l’idée de devenir has-been et soigne son spleen dans l’alcool. Le second affiche une éternelle décontraction, à peine ébranlée par un surprenant drame personnel.