"Portrait de la jeune fille en feu" : et si c’était le plus beau film français de l’année ?

ON ADORE - Dans "Portrait de la jeune fille en feu", en salles ce mercredi, le réalisatrice Céline Sciamma scrute la naissance du désir entre une artiste-peintre et son modèle. Une romance en costumes très actuelle, portée par deux comédiennes dont l’alchimie crève l’écran.

On saura vendredi si le nouveau film de Céline Sciamma représentera la France dans la prochaine course aux Oscars. Avant peut-être de conquérir Hollywood – et les César avant –, "Portrait de la jeune fille en feu" avait fait sensation en mai dernier au 72e Festival de Cannes, son prix du scénario, attribué par le jury d’Alejandro González Iñárritu, faisant presque office de lot de consolation. Brillamment mis en scène et interprété, ce drame historique d’une folle modernité aurait pu, à vrai dire, prétendre à toutes les autres récompenses.