Pourquoi "The Hate U Give" va vous prendre aux tripes

"Les gens comme nous dans des situations comme ça deviennent des hashtags mais obtiennent rarement justice", affirme Starr, qui va questionner son identité en même temps qu'elle va se soulever avec l'aide du mouvement "Just us for Justice" ("Ensemble pour la justice"), pendant fictionnel de "Black Lives Matter". Son regard guide le spectateur et la caméra de George Tillman Jr ("Notorius B.I.G.", "Les Chemins de la dignité"). En musique de fond ? Le mantra de Tupac, "THUG LIFE" : "The Hate You Give Little Infants Fucks Everybody" - "la haine que vous donnez aux enfants détruit tout le monde". Rien d'étonnant à ce que le film s'ouvre sur une scène majeure. A l'âge où les plus petits apprennent à ne pas accepter de bonbons de la part d'inconnus, Starr et ses frères apprennent comment réagir en cas de contrôle de police. Aucun geste brusque. Les mains à plat, toujours en évidence.