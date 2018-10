Qui est Victor Polster, le jeune comédien qui incarne avec tant de justesse l’héroïne transgenre de "Girl" ?

"C’est une réalité que je connaissais mal", nous confiait Victor Polster en mai dernier au Festival de Cannes, où "Girl" a fait l'unanimité, avant de décrocher la Caméra d’or, le prix du meilleur film, mais aussi le prix d’interprétation de la sélection Un Certain Regard.





Pour "devenir" Lara, Victor a rencontré plusieurs adolescents en transition et s’est focalisé sur la transformation physique "qui (l)’a bien aidée", avouait-il. "J’ai fait pousser mes cheveux, j’ai appris à marcher avec des talons et à danser sur pointes. Et j’ai beaucoup parlé avec Lukas."