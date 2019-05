"Rocketman" : une comédie musicale psychédélique qui n’a (vraiment) rien à envier à "Bohemian Rhapsody"

Dès les premiers instants où Taron Egerton, la révélation de "Kingsman", débarque dans une réunion d’alcooliques anonymes en costume de diable, les cornes sur la tête, on pressent que "Rocketman" n'a pas grand chose à voir avec son prédécesseur. Ça se confirme dès que l’acteur entonne de manière inattendue "The Bitch is Back" pour raconter l’enfance du chanteur dans les années 1950, entre un père absent (Steven Mackintosh) et une mère narcissique (Bryce Dallas Howard) dans une banlieue trop guindée pour ses ambitions artistiques.