"Royal Corgi", ce film d'animation qui devrait ravir les enfants pendant leurs vacances

Le film d'animation "Royal Corgi" sort ce 10 avril 2019 au cinéma. Ce film d'animation raconte les aventures de Rex, le corgi de la reine d'Angleterre (pour la petite histoire, la reine Elizabeth raffole effectivement des Corgi). L'histoire en quelques mots : Rex vit confortablement dans le palais de Buckingham, où il assiste régulièrement à des rencontres diplomatiques (notons que le président Donald Trump n'est pas épargné dans le film). Jusqu'au jour où il va se retrouver éloigné du palais : là, il va découvrir la "vraie" vie, vivre de multiples aventures et accessoirement, tomber amoureux... Et surtout, lui qui voulait toujours être le premier en tout et privilégier son confort, il va découvrir que "l'union fait la force", et que l'argent ne fait pas le bonheur !