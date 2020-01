Sam Mendes, réalisateur du magistral "1917" : "Ce film est une exploration différente de la guerre et de son paysage"

LCI : Pourquoi avoir choisi de situer l'action du film en 1917 précisément ?

Sam Mendes, réalisateur : Car c'est le moment de la Grande Guerre où les Allemands se sont repliés sur la ligne Hindenburg. En une nuit, cet ennemi a disparu pour les soldats britanniques et français. Ces derniers ne savaient pas où ils étaient partis, s'ils s'étaient rendus ou s'ils avaient battu retraite. Ils se sont retrouvés à la dérive sur cette terre qu'ils n'avaient jamais vraiment vue auparavant : la campagne française dévastée, des fermes, des vergers, des bois, des villes, des canaux et des rivières. Dans un film qui parle de transmettre un message, tout cela m'a donné un voyage que les hommes pouvaient entreprendre. C'est pour ça que j'ai choisi non seulement cette année mais ce jour en particulier, les deux heures de ce jour d'avril 1917. À ce moment-là, il n'y avait pas que de la boue. Je crois que c'est pour ça que plus de films ont été faits sur la Seconde que sur la Première Guerre mondiale. Car au bout d'un moment, ça devient visuellement répétitif. Ce film est une exploration différente de la guerre et de son paysage.

Le film est un hommage à votre grand-père, Alfred H. Mendes, à qui vous faites un clin d’œil dans le générique de fin. Vous souvenez-vous de la première fois où il a vous a parlé de son expérience de la guerre ?

Oh oui, je m'en souviens. Il avait plus de 70 ans et je devais en avoir 10 ou 11. J'ai demandé à mon père pourquoi mon grand-père se lavait sans cesse les mains. Il m'a répondu : "Parce qu'il se souvient de la boue dans les tranchées et du fait qu'il ne pouvait jamais se laver". J'ai demandé ce qu'étaient les tranchées, puis j'ai commencé à comprendre et j'ai posé des questions à mon grand-père. Même s'il n'a jamais rien raconté à ses enfants, Il a commencé à en parler à ses petits-enfants. Aucune de ses histoires ne parlait d'héroïsme ou de courage. Elles évoquaient toutes la chance, le hasard, la coïncidence, à quel point la frontière entre la vie et la mort est fine, comment il a perdu ses amis qui se trouvaient près de lui. "1917" rassemble certaines de ses histoires et d'autres que j'ai trouvées dans des récits de la guerre faits à la première personne, comme des lettres et des journaux intimes.

Vous parlez de votre long-métrage comme d'"une fiction basée sur des faits". Combien de temps avez-vous mis pour forger votre récit ?

Je dirais qu'il s'est passé environ trois mois entre le moment où j'ai eu l'idée du film, où j'ai fait les recherches et où on a tenté de construire un voyage physique qui comportait des respirations. Ce n'était pas incessant, il n'y avait pas qu'un seul rythme. Ensuite, nous sommes passés à l'écriture du scénario. J'ai été très chanceux d'avoir une co-autrice (Krysty Wilson-Cairns, ndlr) qui a été capable de mettre en mots mon histoire, et cela a pris trois mois supplémentaires. Au total, le récit a peut-être mis 9 mois à prendre vie.