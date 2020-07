Et si on ne revoyait aucun blockbuster américain au cinéma avant 2021 ?

CINEMA – Après la Warner avec "Tenet", Disney et Paramount viennent de retirer plusieurs grosses productions comme "Mulan" et "Top Gun 2" de leur calendrier 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui paralyse les cinémas américains. Et rien ne dit qu’on les verra en France avant plusieurs mois…

Dans un monde idéal, c’était le film qui devait relancer la fréquentation des salles cet été après les longs mois de paralysie – et de perte de chiffre d’affaires – engendrés par la propagation du Covid-19. Hélas ! Après avoir reporté à trois reprises sa sortie, la Warner a retiré le fameux "Tenet " de Christopher Nolan en début de semaine, sans cette fois déterminer de nouvelle date. Outre-Atlantique, l’évolution alarmante de la pandémie pousse en effet les majors à revoir leurs plans au jour le jour. Dans la nuit de jeudi à vendredi, c’est une flopée de films américains très attendus qui viennent d’être à leur tour retirés du calendrier. Comme la Warner, Disney a ainsi décidé du suspendre sine die la sortie de "Mulan", programmée au 21 août après plusieurs reports. Mais aussi celle "The French Dispatch", le nouveau Wes Anderson qui devait faire l’ouverture du 73e festival de Cannes en mai dernier…

"Top Gun : Maverick" en juillet prochain

Disney a également décidé de décaler la sortie de "Mort sur le Nil" de Kenneth Branagh du 9 au 23 octobre, pour le moment, et de reprogrammer son film d'horreur "Les Affamés" au 19 février 2021, alors qu'il devait sortir initialement en avril dernier. La Paramount reporte elle "Top Gun : Maverick" avec Tom Cruise du 23 décembre 2020 au 1e juillet 2021 et "Sans un bruit 2" avec Emily Blunt du 4 septembre 2020 au 23 avril 2021. Tous ces films sortiront-ils d’ici là dans les pays où les cinémas ont rouvert leurs portes comme la France ? Rien n’est moins sûr, au grand désespoir des exploitants. Si la Warner a évoqué la possibilité de sortir "Tenet" en Europe, c’est de toute façon impossible en Chine puisque les autorités ont interdit les séances de plus de 2 heures, pour des raisons sanitaires. Or le film de SF avec John David Washington et Robert Pattinson dure 2h31 !

Chez Disney, la tentation numérique

Une major comme la Warner prendra-t-elle le risque chez nous un tel blockbuster, avec le danger de piratage qui va avec ? Reste l’hypothèse d’une sortie numérique. Si elle hérisse le poil de Christophe Nolan, ardent défenseur de la salle de cinéma, elle ne semble pas exclue du côté de Disney qui pourrait être tentée de proposer "Mulan" aux abonnés de sa plateforme Disney+. Histoire de riposter face à la montée en puissance de Netflix durant le confinement ? "Ces derniers mois ont montré que rien n’était gravé dans la pierre dans la manière de sortir des films durant cette crise sanitaire mondiale", indique un porte-parole de la firme aux grandes oreilles dans un communiqué publié la nuit dernier. "Ce qui signifie suspendre nos projets pour la sortie de "Mulan" alors que nous réfléchissons à la manière la plus efficace de présenter ce film aux spectateurs à travers le monde." Tiens, tiens…

A moyen terme, d’autres blockbusters hollywoodiens pourraient voir leur sortie en salles bousculée, voire reportée à l’année prochaine. On pense à "Wonder Woman 1984" (30 septembre, Warner), "Black Widow" (Disney, le 24 octobre), ou encore "Mourir peut attendre", le dernier James Bond avec Daniel Craig (11 novembre, Universal).

En vidéo VIDEO LCI PLAY - Avatar, retour imminent : le tournage est presque terminé

Et que va-t-il advenir des films qui étaient en cours de production avant le début de la crise sanitaire ? On pense notamment à "The Batman" avec Robert Pattinson, "Jurassic World 3" ou encore "Mission : Impossible 7" que termine actuellement Tom Cruise au Royaume-Uni... Leurs dates de sorties en 2021 semblent aujourd’hui plus compromises que jamais. Le cas le plus ubuesque est celui de la franchise "Avatar", sur laquelle James Cameron planche depuis de longues années. Les quatre nouveaux épisodes devaient initialement sortir tous les deux à partir de décembre 2021. La nuit dernière, le cinéaste canadien en personne a annoncé aux fans le décalage d’Avatar 2 à décembre 2022, en accord avant Disney, son distributeur depuis le rachat de la Fox.

Ces derniers mois, le papa des Na’vi avait fait tout son possible pour terminer les prises de vue réelles en Nouvelle-Zélande, un des pays qui a le mieux géré la pandémie. Malheureusement la situation catastrophique en Californie l’empêche de finir à temps les effets spéciaux.

Enfin dans une galaxie lointaine, mais alors très lointaine, Disney a décidé de reporter de décembre 2022 à 2023 la sortie d’un prochain volet de la saga Star Wars, et les deux suivants de 2024 à 2025 et de 2026 à 2027. De quoi laisser un peu de temps aux producteurs pour choisir les bons réalisateurs et scénaristes...

Jérôme Vermelin