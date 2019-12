Star Wars 9 : Disney réalise le rêve d’un fan en fin de vie

Son dernier souhait avant de mourir a pu être exaucé grâce à l’accord du patron de la Walt Disney Company, Robert Iger qui a partagé la bonne nouvelle sur Twitter . L’action charitable est intervenue en plein week-end de Thanksgiving, fête chrétienne américaine dédiée à remercier Dieu pour les bénédictions reçues durant l’année, comme l’a rappelé le dirigeant des studios Disney dans son tweet. "En cette période de Thanksgiving, @Disney est reconnaissant de pouvoir partager #TheRiseOfSkywalker avec un patient et sa famille @RowansHospice. Que la force soit avec vous et avec nous tous!", a-t-il tweeté le 28 novembre.

S’autoproclamant "grand fan de Star Wars", il a expliqué qu’il attendait ce moment depuis plus de 40 ans. "Je pensais ne pas aller voir le film que j'attendais depuis 1977 ! Je ne peux toujours pas y croire. La seule façon de vous décrire mon ressenti, c'est de comparer mon état à celui d'une personne à qui l'on vient d'annoncer qu'elle a gagné un million de livres sterling !", a-t-il conclu reconnaissant.

De son côté, le patient de l’établissement Rowan Hospice a tenu à remercier ses bonnes fées par un message touchant publié dans le communiqué du centre hospitalier britannique spécialisé dans les soins palliatifs pour personnes en fin de vie. "Je veux juste transmettre un énorme merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ce rêve réel. Durant cette tragique période de ma vie, vous avez aidé à créer de merveilleux souvenirs et apporter de la joie à ma famille", écrit-il.

Le patient anglais, dont l’identité n’a pas été dévoilée, aura eu le privilège d’avoir vu l’épisode 9 Star Wars : L'Ascension de Skywalker avant l’acteur américain Mark Hamill qui a incarné le personnage phare de la saga Luke Skywalker dans la première trilogie diffusée dès 1977. Le geste caritatif des studios de production Disney a été salué par l’acteur de 68 ans en personne sur les réseaux. "Un grand merci à @RobertIger et à tout le monde à @Disney d'avoir rendu cela possible! J'espère que le patient Rowan Hospice a non seulement apprécié le film, mais qu'il est particulièrement satisfait de savoir qu'il l'a vu avant moi.", a-t-il tweeté vendredi à ses 3,4 millions d’abonnés.

Au casting de ce dernier Star Wars réalisé par J.J Abrams, l’acteur américain Greg Grunberg a également loué le cadeau offert par Disney au patient anonyme du Rowan Hospice. Il a qualifié l’action de "merveilleuse" en retweetant une photo du centre hospitalier anglais dévoilant un représentant de Disney devant les locaux avec le film dans son ordinateur portable.

Les autres aficionados de Star Wars pourront voir la dernière production de Disney le mercredi 18 décembre.